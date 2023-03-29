18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Новосибирский метрополитен вошел в тройку лидеров России по пассажиропотоку за 2022 год

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Первое место — у московской подземки, серебро — у Петербурга, наше метро — на третьей строчке рейтинга.

Новосибирский метрополитен по итогам прошлого года перевез 77,4 млн человек. Отметим, что пассажиропоток увеличился на 2 млн по сравнению с показателями 2021 года. Данные об этом опубликованы в телеграм-канале «Новосибирское метро».

Наша подземка занимает третье место по численности пассажиропотока после Москвы и Петербурга. Следом за сибирским мегаполисом идет Екатеринбург (38 млн человек), Нижний Новгород (30 млн), Казань (28,8 млн) и Самара (11 млн).

Фото: vk.com/nskmetro

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: