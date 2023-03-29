Новосибирский метрополитен вошел в тройку лидеров России по пассажиропотоку за 2022 год

Новосибирский метрополитен по итогам прошлого года перевез 77,4 млн человек. Отметим, что пассажиропоток увеличился на 2 млн по сравнению с показателями 2021 года. Данные об этом опубликованы в телеграм-канале «Новосибирское метро».

Наша подземка занимает третье место по численности пассажиропотока после Москвы и Петербурга. Следом за сибирским мегаполисом идет Екатеринбург (38 млн человек), Нижний Новгород (30 млн), Казань (28,8 млн) и Самара (11 млн).

Фото: vk.com/nskmetro