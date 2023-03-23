В Новосибирской области обновили 538 единиц пассажирского транспорта

В регионе продолжается масштабная работа по развитию транспортной системы. Достигнутые за последние пять лет результаты развития дорожно-транспортной инфраструктуры представил губернатору Андрею Травникову министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

За последние пять лет правительством Новосибирской области обновлено 538 единиц пассажирского транспорта, в том числе 205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев для города Новосибирска. Это позволило увеличить долю пассажиропотока, приходящегося на муниципальные автобусы и троллейбусы Новосибирска, с 32% в 2018 году, до 45% по итогам 2022 года.



«Стоит отметить обновление транспорта в городе Новосибирске, когда благодаря помощи губернатора удалось попасть в программу обновления транспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и закупить новейшие автобусы. Или троллейбусы, которые уже работают на маршруте № 36. Они с автономным ходом, и с ними можно решить транспортный вопрос в отдалённых районах. В этом плане Новосибирская область показывает очень хорошие результаты», – рассказал президент саморегулируемой организаций «Транспортный союз Сибири» Валерий Новоселов.



В настоящее время в Новосибирской области проводится работа по переходу на контрактную систему в сфере закупок для выполнения работ по организации пассажирских перевозок. Эта мера способствует развитию конкуренции и повышению качества предоставляемых транспортных услуг населению, внедрению системы учета оплаты проезда.



Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Мы вместе с муниципалитетами продолжим укреплять наших муниципальных перевозчиков, помогать им в обновлении подвижного состава, развитии маршрутной сети. Стараясь действовать аккуратно, не ущемляя интересы наших предпринимателей. При этом к реформе перехода на контрактную систему нужно относиться не как к болезненной вещи. Понятно, что все новое вызывает беспокойство, и мы не будем этот процесс форсировать, будем действовать выверено и поэтапно».