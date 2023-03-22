Новый рекорд: в 2022 году аэропорт Толмачево обслужил 7,6 млн пассажиров

Международный аэропорт Толмачево им. А.И. Покрышкина — крупнейший российский авиахаб за Уралом. Сегодня он обслуживает 82 маршрутных линии, 66 из которых – внутренние. По сравнению с 2018 годом, увеличение направлений полетов внутри страны составило 21%.



Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, значительное увеличение пассажиропотока удалось достичь в том числе за счет предоставления субсидий правительством Новосибирской области на авиаперевозки авиакомпании «Сибирь». По сравнению с 2018 годом, в 2022 году пассажиропоток по субсидируемым маршрутам увеличился в 15 раз.



Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «В предыдущие годы звучали замечания – зачем вы вкладываетесь в развитие авиаузла, зачем тратите региональные деньги, это федеральная история, проекты.



Во-первых, это существенная отрасль экономики для нашего региона. У нас в авиации работают тысячи человек, тысячи рабочих мест, высококлассных специалистов с хорошей заработной платой.



Второе, это комфорт для наших жителей. Назову только один пример – удалось заново организовать ежедневное авиационное сообщение на современных лайнерах между Новосибирском и Горно-Алтайском. Это же здорово! Приятно, удобно, а летом этого года будет не один рейс на этом направлении, а два.



Третье, это толчок для развития бизнеса. Инвесторы, которые приходят реализовывать свои проекты в Новосибирскую область говорят – к нам удобно прилетать.



Считаю, и надеюсь на поддержку депутатского корпуса – дальнейшее развитие, дальнейшие вложения в авиационный узел должны быть поддержаны. Тем более, что за последние годы мы убедились – там присутствует явная бюджетная эффективность. Все субсидированные деньги, которые мы в предыдущие годы вложили, они сторицей вернулись в виде дополнительных налоговых поступлений в наш бюджет».



Генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич отметил: «Благодаря федеральной и региональной поддержке авиаперевозок в 2022 году были открыты новые прямые межрегиональные авиасообщения с такими городами как Анадырь, Игарка, Надым. Увеличена частота авиасообщения с Абаканом, Братском, Новокузнецком, Кемерово, Томском, Горно-Алтайском и другими городами Сибири. Пассажиропоток на субсидируемых направлениях из Новосибирска демонстрирует устойчивый рост. Мы видим прямую зависимость между наличием субсидирования и развитием авиаперевозок и надеемся на дальнейшую поддержку авиаотрасли со стороны региона».



Напомним, что, несмотря на все внешние ограничения, с 2020 по 2023 год в Новосибирской области удалось успешно завершить первую очередь строительства аэровокзального комплекса международного аэропорта Толмачево.