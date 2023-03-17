До новосибирского Толмачево будет запущен аэроэкспресс

Анатолий Локоть рассказал о планах запустить электричку в аэропорт Толмачево. О том, на каком этапе находится проект, мэр Новосибирска сообщил в эфире «Радио России».

Градоначальник отметил, что городской аэроэкспресс будет связывать железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный» и аэропорт «Толмачево». Аналогичные коммуникации существуют в Москве, и на этом примере их можно сделать в Новосибирске.

Мэр подчеркнул, что с решением по аэроэкспрессу есть серьезные подвижки. Необходимые железнодорожные пути, по которым могли бы курсировать электрички, уже существуют, поэтому проект полностью осуществим — однако нужно дождаться, какое решение по нему примет РЖД. Поэтому точные сроки строительства аэроэкспресса на данный момент неизвестны.