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До новосибирского Толмачево будет запущен аэроэкспресс

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Он свяжет воздушную гавань и железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный».

pixabay.com

Анатолий Локоть рассказал о планах запустить электричку в аэропорт Толмачево. О том, на каком этапе находится проект, мэр Новосибирска сообщил в эфире «Радио России».

Градоначальник отметил, что городской аэроэкспресс будет связывать железнодорожный вокзал «Новосибирск Главный» и аэропорт «Толмачево». Аналогичные коммуникации существуют в Москве, и на этом примере их можно сделать в Новосибирске.

Мэр подчеркнул, что с решением по аэроэкспрессу есть серьезные подвижки. Необходимые железнодорожные пути, по которым могли бы курсировать электрички, уже существуют, поэтому проект полностью осуществим — однако нужно дождаться, какое решение по нему примет РЖД. Поэтому точные сроки строительства аэроэкспресса на данный момент неизвестны.

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