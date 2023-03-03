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Десять новосибирских трамваев модернизируют за 224 миллиона рублей

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Обновить трамваи должны до конца этого года.

pixabay.com

Новосибирский «Горэлектротранспорт» заключил контракт с «БКМ Сибирь» на модернизацию десяти трамвайных вагонов модели 71-605, они выпускавшихся с конца 1960-х по начало 1990-х годов на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Стоимость контракта составила 224 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Компания «БКМ Сибирь» оказалась единственным участником торгов.

Это уже не первая подобная закупка. С 2018 года было размещено пять аналогичных закупок на общую сумму в 660 миллионов рублей.

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