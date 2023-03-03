Десять новосибирских трамваев модернизируют за 224 миллиона рублей

Новосибирский «Горэлектротранспорт» заключил контракт с «БКМ Сибирь» на модернизацию десяти трамвайных вагонов модели 71-605, они выпускавшихся с конца 1960-х по начало 1990-х годов на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Стоимость контракта составила 224 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Компания «БКМ Сибирь» оказалась единственным участником торгов.

Это уже не первая подобная закупка. С 2018 года было размещено пять аналогичных закупок на общую сумму в 660 миллионов рублей.