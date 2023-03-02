С 10 апреля в Новосибирской области введут ограничение на передвижение большегрузов

В Новосибирской области введут временное ограничение на движение транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения, сообщают в пресс-службе регионального Территориального управления автомобильных дорог.

Ограничение будет действовать с 10 апреля по 21 мая 2023 года из-за возможного возникновения неблагоприятных весенних природно-климатических условий.

«Проезд без специального разрешения запретят для транспорта с нагрузкой на ось более 5 тонн. Исключение — грузовики, которые перевозят продукты питания и лекарства», — сказано в сообщении ТУАД.

Для водителей большегрузов организованы междугородние «транзитные коридоры». Это участки км 14+108 – км 15+800 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар, а также км 17+303 – км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево».