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Сколько будут стоить новые пятивагонные составы для новосибирского метро?

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Их примерную стоимость озвучили в городской администрации.

Примерную стоимость новых пятивагонных составов для Новосибирского метрополитена оценили в мэрии. Об этом сообщил РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Ожидаемая цена составов из пяти вагонов составит 700-900 миллионов рублей. Однако точная сумма, добавили в мэрии, станет известна после окончательных переговоров с «Трансмашхолдингом», который выпускает вагоны для российских метрополитенов.

Ранее о необходимости обновить подвижный состав городской подземки заявлял мэр города Анатолий Локоть. Градоначальник обнародовал планы приобрести десять пятивагонных составов. Это позволит разгрузить станции с большим пассажиропотоком.

Фото: архивы пресс-служб

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