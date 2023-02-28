Сколько будут стоить новые пятивагонные составы для новосибирского метро?

Примерную стоимость новых пятивагонных составов для Новосибирского метрополитена оценили в мэрии. Об этом сообщил РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Ожидаемая цена составов из пяти вагонов составит 700-900 миллионов рублей. Однако точная сумма, добавили в мэрии, станет известна после окончательных переговоров с «Трансмашхолдингом», который выпускает вагоны для российских метрополитенов.

Ранее о необходимости обновить подвижный состав городской подземки заявлял мэр города Анатолий Локоть. Градоначальник обнародовал планы приобрести десять пятивагонных составов. Это позволит разгрузить станции с большим пассажиропотоком.

Фото: архивы пресс-служб