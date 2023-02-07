18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Новосибирск — среди городов-лидеров по аварийности общественного транспорта

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

По этому показателю сибирский мегаполис опережает только Москва.

Новосибирск попал в список городов-рекордсменов России по числу аварий с участием общественного транспорта. Критичнее ситуация обстоит только в Москве, следует из исследования соответствующих страховых случаев, проведенного компанией «АльфаСтрахование».

Из всех аварий, которые произошли за 2022 года на дорогах Новосибирска, в 13,2% участвовали автобусы или маршрутные такси. Это второй худший результат в стране после Москвы, где данный показатель составил 37,5%.

В рейтинг городов с наиболее аварийным общественным транспортом вошли десять миллионников. На третьем месте — Ставрополь (7,6%), а замыкают пятерку Казань (6,9%) и Петербург вместе с Южно-Сахалинском (по 4,9%).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: