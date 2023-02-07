Новосибирск — среди городов-лидеров по аварийности общественного транспорта

Новосибирск попал в список городов-рекордсменов России по числу аварий с участием общественного транспорта. Критичнее ситуация обстоит только в Москве, следует из исследования соответствующих страховых случаев, проведенного компанией «АльфаСтрахование».

Из всех аварий, которые произошли за 2022 года на дорогах Новосибирска, в 13,2% участвовали автобусы или маршрутные такси. Это второй худший результат в стране после Москвы, где данный показатель составил 37,5%.

В рейтинг городов с наиболее аварийным общественным транспортом вошли десять миллионников. На третьем месте — Ставрополь (7,6%), а замыкают пятерку Казань (6,9%) и Петербург вместе с Южно-Сахалинском (по 4,9%).