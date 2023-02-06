В Новосибирске планируют внести ограничение движения большегрузов

Режим движения большегрузного транспорта по улицам областного центра – особенно в час пик – необходимо отрегулировать. Такую задачу губернатор Андрей Травников поставил на оперативном совещании перед специалистами мэрии Новосибирска и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Конкретный пример: несколько недель назад, в пятницу вечером, еду по Большевистской улице и вижу, как через пробки продираются два КАМАЗа-зерновоза с прицепами. Явно едут на мелькомбинат. То, что наши аграрии везут реализовывать и перерабатывать зерно, это конечно хорошо, но почему именно в пятницу в 17.00 – это вызывает вопросы. Я думаю, что есть и другие предприятия, которым необязательно доставлять свои грузы фурами или прицепами именно час пик в Новосибирске», — отметил глава региона.

Практика регулирования потока большегрузных автомобилей через региональную столицу уже существовала в период пандемии. Но есть необходимость решать эту задачу и сегодня, почеркнул губернатор. Это позволит положительно повлиять на дорожную обстановку в мегаполисе.