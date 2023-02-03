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В Новосибирске состоится X Международный Сибирский транспортный форум

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Андрей Травников уже подписал распоряжение о проведении знакового для транспортной отрасли мероприятия.

pixabay.com

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение правительства Новосибирской области о проведении X Международного Сибирского транспортного форума. Форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура» пройдут с 28 по 30 июня 2023 года в городе Новосибирске.

Распоряжение предусматривает создание экспертного совета и рабочей группы по подготовке и проведению X Международного Сибирского транспортного форума, куда вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти, представители депутатского корпуса, территориальных подразделений профильных федеральных структур, общественных организаций дорожников, транспортников и логистов, образовательных учреждений, ключевых предприятий, работающих в сфере перевозок, и др.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с экспертным советом и рабочей группой поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума и обеспечить его выполнение.

В распоряжении также даны поручения еще ряду областных исполнительных органов государственной власти. В частности, оно предписывает министерству культуры Новосибирской области обеспечить проведение культурной программы на X Международном Сибирском транспортном форуме, а региональному министерству экономического развития — работу Презентационного центра Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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