В Новосибирске состоится X Международный Сибирский транспортный форум

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение правительства Новосибирской области о проведении X Международного Сибирского транспортного форума. Форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура» пройдут с 28 по 30 июня 2023 года в городе Новосибирске.

Распоряжение предусматривает создание экспертного совета и рабочей группы по подготовке и проведению X Международного Сибирского транспортного форума, куда вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти, представители депутатского корпуса, территориальных подразделений профильных федеральных структур, общественных организаций дорожников, транспортников и логистов, образовательных учреждений, ключевых предприятий, работающих в сфере перевозок, и др.



Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с экспертным советом и рабочей группой поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума и обеспечить его выполнение.



В распоряжении также даны поручения еще ряду областных исполнительных органов государственной власти. В частности, оно предписывает министерству культуры Новосибирской области обеспечить проведение культурной программы на X Международном Сибирском транспортном форуме, а региональному министерству экономического развития — работу Презентационного центра Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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