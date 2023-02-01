За год новосибирская «Городская электричка» перевезла шесть миллионов пассажиров

В Новосибирске стремительно набирает популярность железнодорожный транспорт благодаря проекту «Городская электричка». Железнодорожный транспорт в рамках инициированного губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым проекта «Городская электричка» начал курсировать внутри Новосибирска с 2021 года. «Городская электричка» все больше становится альтернативой метрополитена. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, за 2022 год для проезда на работу, учёбу, спортивные мероприятия новосибирцы воспользовались электропоездами почти 6 миллионов раз.



«Расположение Новосибирского метрополитена и участков железной дороги, по которым осуществляется пассажирское движение в формате городской электрички, не позволяет конкурировать им между собой. Так, Западное направление (охватывающее северную часть Ленинского района), Восточное направление (остановочная платформа «Плехановская» и т.д.) значительно удалены от ближайших станций метро, а Южное направление и Первомайский район вне конкуренции по скорости проезда электричкой в центр города. Остановочная платформа «Центр», которая находится в самом начале Красного проспекта, очень популярна и является достаточно крупным транспортно-пересадочным узлом для железнодорожного транспорта», – пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.



Примером эффективности современного использования железнодорожного транспорта служить время проезда из левобережной части города на правый берег реки Обь, не уступающее метрополитену – 6 минут с остановочной платформы Жилмассив (ул. Планировочная, Выставочная, Ватутина), 9 минут со станции Новосибирск-Западный (ул. Станционная, Широкая, Троллейная), 11 минут с остановочной платформы Западная площадка (ул. 2-я Станционная, Связистов, Забалуева).