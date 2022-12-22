Новосибирск получит 120 троллейбусов стоимостью 5 миллиардов рублей

В Новосибирске нашли поставщика 120 троллейбусов за 5 миллиардов рублей, сообщает РБК. Единственным участником и победителем электронного аукциона стало АО «Сбербанк Лизинг». В качестве получателя троллейбусов выступит МКП «Горэлектротранспорт».

В ходе торгов начальная стоимость не изменилась и по-прежнему составляет 4,99 млрд рублей. По условиям контракта, АО «Сбербанк Лизинг» должно будет поставить 120 низкопольных троллейбусов до 30 ноября 2023 года.

В закупочных документах перечислены требования к троллейбусам. В них отмечено, что транспорт должен быть новым, не бывшим в ремонте, не собранным из восстановленных компонентов, не восстановленный. Выставочные образцы также не подходят под условия контракта. На троллейбусах не должно быть следов механических дефектов или повреждений. Машины должны быть полностью работоспособными и соответствовать заявленному функционалу.