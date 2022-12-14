Новосибирское правительство: 110 миллионов рублей в 2023 году будут направлены на модернизацию трамваев

В предложенном правительством Новосибирской области проекте закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотрена возможность выделения средств в объеме 110 миллионов рублей на модернизацию десять трамваев.

«Городской электротранспорт активно развивается, и это не может не радовать. Областное Правительство старается поддерживать Новосибирск. И в следующем году планируется модернизировать десять трамваев при поддержке областного бюджета, у новосибирцев появится возможность ещё с большим комфортом пользоваться городским транспортом», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.



Напомним, что в течение последних шести лет, с 2017 года, в Новосибирской области осуществлялась модернизация трамвайных вагонов. Всего было модернизировано 37 трамваев, из них 27 – при участии в софинансировании областного бюджета. Денежные средства будут выделяться ежегодно в 2023-2025 годах.



Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, над улучшением трамваев трудится совместное российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», организованное на базе Левобережного трамвайного депо в Кировском районе города Новосибирска. Со стороны ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь) поступает кузов трамвая первой комплектности с сиденьями, поручнями и электропроводкой, в столице региона происходит комплектация вагона, собираются ходовые части, тяговые приводы, система отопления, система информирования, навигации и видеонаблюдения.