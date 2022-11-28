В новосибирских автобусах, троллейбусах и трамваях повысится цена на билет

В Новосибирске вновь подорожает проезд для пассажиров наземного общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев. Как сообщили изданию НДН.инфо в мэрии, решение о том, на сколько повысят стоимость проезда, примут до конца года. Сначала власти должны завершить проверку обосновывающих документов, предоставленных перевозчиками.

Причиной пересмотра тарифа является рост затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда. Это горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда, капитальный и текущий ремонт, перечисляют в администрации города.

«При формировании и установлении тарифов учитываются документально подтвержденные и экономически обоснованные расходы перевозчиков, необходимые для оказания услуги по перевозке надлежащего качества, — говорится в ответе на запрос редакции. — При этом в составе тарифа будут учтены только экономически обоснованные затраты, подтвержденные документально».

Напомним, что с середины декабря повышается ценник в Новосибирском метрополитене: с 15 числа жетон будет стоить 30 рублей вместо нынешних 27.