Департамент по тарифам Новосибирской области: с 15 декабря в метро подорожает проезд

Стоимость проезда в новосибирском метро с 15 декабря вырастет до 30 рублей. Решение об этом принял департамент по тарифам Новосибирской области. В ходе брифинга об изменениях сообщил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

«Повышение составляет 11,1%. Индексация складывается из зарплаты работникам метрополитена, которую нужно повышать. Также учитываются расходы на ремонт, расходы на потребляемые топливные и энергетические ресурсы, — отметил господин Асмодьяров. — Метро у нас связано с потреблением электричества, которое тоже как часть оптовой составляющей растет примерно на 10%. Эти факторы мы учитываем при формировании тарифа».

В дальнейшем документ будут утверждать на заседании регионального правительства. Отметим, что в последний раз стоимость проезда в метро Новосибирска поднималась год назад, с 26 до 27 рублей.

Фото: архивы пресс-служб