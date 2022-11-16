В новосибирском аэропорту Толмачево раньше срока сдали новый комплекс взлетно-посадочной полосы

Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор Андрей Травников приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию объекта «Реконструкция аэропортового комплекса Толмачево (г. Новосибирск)», этапы 2.2 и 3. Введены в строй новый перрон, рулёжные дорожки и необходимые технические площадки. Мероприятие прошло в режиме телемоста в рамках XVI Международного форума и выставки «Транспорт России».

Андрей Травников напомнил о том, что Толмачёво – крупнейший и растущий региональный аэропорт страны: «В этом году мы перевалим по пассажиропотоку за 7 с половиной миллионов – с приростом в 10 процентов. Поэтому строительство нового терминала, наряду с реконструкцией аэропортового комплекса – важнейшие для региона проекты. Сегодня завершён очередной этап реконструкции. Это первый авиационный опыт для компании «Новосибирскавтодор» – считаем, что опыт успешный, потому что работы выполнены на месяц раньше контрактного срока».