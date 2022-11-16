В новосибирском аэропорту Толмачево раньше срока сдали новый комплекс взлетно-посадочной полосы

Масштабный объект завершен на месяц раньше намеченного срока.
Первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор Андрей Травников приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию объекта «Реконструкция аэропортового комплекса Толмачево (г. Новосибирск)», этапы 2.2 и 3. Введены в строй новый перрон, рулёжные дорожки и необходимые технические площадки. Мероприятие прошло в режиме телемоста в рамках XVI Международного форума и выставки «Транспорт России».
Андрей Травников напомнил о том, что Толмачёво – крупнейший и растущий региональный аэропорт страны: «В этом году мы перевалим по пассажиропотоку за 7 с половиной миллионов – с приростом в 10 процентов. Поэтому строительство нового терминала, наряду с реконструкцией аэропортового комплекса – важнейшие для региона проекты. Сегодня завершён очередной этап реконструкции. Это первый авиационный опыт для компании «Новосибирскавтодор» – считаем, что опыт успешный, потому что работы выполнены на месяц раньше контрактного срока».
Напомним, что «Новосибирскавтодор» приступил к работам в Толмачёво весной 2020 года. Построенные в новосибирском аэропортовом комплексе Толмачёво новый перрон на 15 стояночных мест и площадка для обработки самолётов противообледенительной жидкостью, соединённые рулёжной дорожкой, дают увеличение стояночных мест на 25%, обеспечивают экологически безопасную обработку воздушных судов противообледенительной жидкостью и последующий ускоренный выход судов на взлётно-посадочную полосу, без ожидания взлёта на перроне. Прочностные характеристики нового перрона и рулёжных дорожек позволяют принимать любые воздушные суда без ограничения максимальной взлётной массы. Полотно достигает двух метров толщины.
Ввод этого объекта позволяет без потери текущей производительности реализовать ремонт комплекса первой взлётно-посадочной полосы, как предусмотрено в проекте. Модернизация аэродромного комплекса «Толмачёво» обеспечивает возможность приёма современных воздушных судов, с расчётом увеличения пассажиропотока до 10 миллионов человек в год уже в 2023 году, а объёмов обработанного груза и почты – с 30 до 60 тысяч тонн.
Стоимость строительства по контракту составляет 3,758 млрд рублей.
Фото: nso.ru
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