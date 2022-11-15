Новосибирская делегация во главе с Андреем Травниковым приступила к работе на форуме «Транспорт России»

Делегация Новосибирской области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников, начала работу на Международном форуме «Транспорт России». В этом году значительное внимание участников будет уделено вопросам преодоления сложностей, связанных с санкционным давлением, содействия импортозамещению и технологическому суверенитету российского транспорта.

Во время работы на форуме глава Новосибирской области примет участие в дискуссиях «Контейнерный поток в эпоху глобальных шоков. Актуальные траектории развития рынка», «Цифровой Минтранс: от стратегических инициатив к масштабной трансформации».

В числе проектов, которые делегация Новосибирской области представляет на форуме, — строительство Восточного обхода Новосибирска и вводного объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево».

Также состоится ряд деловых встреч, посвященных вопросам транспортно-логистического развития Новосибирской области.

Форум «Транспорт России» ежегодно собирает более четырех тысяч профессионалов отрасли, которые рассматривают развитие основных видов транспорта.

Фото: архивы пресс-служб

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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