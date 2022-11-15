Новосибирск попал в топ-10 по уровню развития общественного транспорта

Новосибирск оказался в десятке российских городов по уровню развития общественного транспорта. Соответствующее исследование провела компания Simetra, занимающаяся транспортным моделированием. Экперты проанализировали данные о работе общественного транспорта в стране за первый квартал 2022 года.

В результате лучшей была признана муниципальная транспортная система Перми — она получила 73 балла из 100. Также в топ-3 вошли Новокузнецк (72,8 балла) и Екатеринбург (72,7 балла). Далее в списке следуют Казань с 69,2 балла и Ижевск с 69 баллами.

«Первые два места с минимальным разрывом заняли Пермь и Новокузнецк — города, которые провели комплексную реформу общественного транспорта в последние годы и по праву способны утверждать, что их администрации на регулярной основе отслеживают и решают проблемы общественного транспорта», — объясняют исследователи.

Оценки распределялись согласно пяти показателям: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. Всего в рейтинг были включены 84 населенных пункта.

Новосибирск занял седьмое место, то есть оказался на две позиции выше, чем в прошлом году. Ценовую доступность общественного транспорта в столице Сибири оценили на 7,8 балла из 17, физическую доступность — на 16,9 балла из 21, а безопасность и устойчивое развитие — на 9,1 балла из 17.