Делегация одаренной новосибирской молодежи привезла награды Дельфийских игр

В Дельфийских играх приняли участие более 350 представителей делегаций в возрасте от 10 до 25 лет из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Игры остаются одним из наиболее востребованных культурных проектов на пространстве СНГ и способствуют сохранению и развитию культурного наследия народов Содружества.

В состав Национальной молодежной Дельфийской сборной России вошли молодые таланты из Красноярского края, Новосибирской, Челябинской областей, Республики Коми и других регионов. Делегацию одаренных детей и талантливой молодежи Новосибирской области по приглашению Национального Дельфийского совета России и Международного Дельфийского комитета возглавила Татьяна Дорожкова, консультант отдела образования и креативных индустрий управления профессионального искусства, культурного наследия и образования регионального министерства культуры. Новосибирцы выступили в составе сборной России в 8 из 10 конкурсных номинаций.

Из 12 медалей, завоеванных российской сборной, 9 принадлежат делегации Новосибирской области: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Все участники новосибирской делегации стали медалистами.