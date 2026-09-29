Букеты, конфеты, конверты с деньгами: что новосибирцы подарят педагогам на День учителя этой осенью?

Средний бюджет на поздравление классного руководителя в Новосибирске в этом году составит 3200 рублей. В прошлом году расходы были скромнее — около 3000 рублей. Информацией делится сервис SuperJob — данные получены по итогам опроса, в котором приняли участие родители школьников со всей страны.

Среди крупных городов самой щедрой оказалась Москва (в среднем 5500 рублей от класса на подарок). В тройку лидеров вошли Петербург (4500 рублей), Екатеринбург и Красноярск (по 3700 рублей). Замыкают рейтинг Омск, Пермь, Волгоград, Воронеж и Самара, где на поздравление в среднем тратят по 3000 рублей. В целом по стране средняя сумма составляет 4500 рублей — это на 10% больше, чем в 2025-м.

Самым популярным подарком остаются цветы, которые упомянули 63% респондентов. Букеты часто сопровождают подарочные сертификаты (19%), конверты с деньгами (11%) и сладкие презенты — конфеты, чайные и кофейные наборы (10%). будут дарить 3% классов. Среди других вариантов родители называли канцелярию, вазы, косметику, оргтехнику, картины, книги и посуду.