Людей не хватает: в Новосибирской области активно ищут маляров, дворников и пекарей

Новосибирский рынок труда столкнулся с нехваткой специалистов. Больше всего не хватает маляров, штукатуров и отделочников. На одну вакансию приходится всего 1,3 резюме, при норме от четырех, пишет НДН.инфо со ссылкой на сентябрьские данные hh.ru. Следом за отделочниками идут врачи и дворники (по 1,8 резюме на вакансию).

В дефицитной зоне оказались главные врачи и заведующие отделениями, фармацевты, электромонтажники, слесари и сантехники, повара и кондитеры, монтажники, агенты по недвижимости, сварщики, машинисты, автослесари и геологи.

Среди дефицитных специалистов самую высокую зарплату предлагают геологам (244 600 рублей), сварщикам (241 500) и машинистам (201 300).