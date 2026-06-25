Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В 2026 году новосибирцы высадили 58 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В основном речь идет о хвойных (сосна, ель, кедр), также высаживали березу, рябину, липу, дуб, яблони и декоративные кустарники.

минприроды НСО

В Новосибирской области завершилась ежегодная Международная акция «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2026 году мероприятия проходили с конца апреля по 22 июня – День памяти и скорби, охватив почти все муниципальные образования региона. Акция была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев специальной военной операции.

Благодаря акции в регионе высажено 58 106 деревьев и кустарников. Всего состоялось 196 высадок, в которых приняли участие около пяти тысяч человек, в том числе более полутора тысяч волонтеров. Саженцы появились как в лесничествах, так и в парках, скверах, на территориях школ и мемориалов. Среди видового разнообразия преобладают хвойные породы: сосна, ель, кедр. Также высаживали березу, рябину, липу, дуб, яблони и декоративные кустарники.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: