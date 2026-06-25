В 2026 году новосибирцы высадили 58 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Новосибирской области завершилась ежегодная Международная акция «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2026 году мероприятия проходили с конца апреля по 22 июня – День памяти и скорби, охватив почти все муниципальные образования региона. Акция была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев специальной военной операции.

Благодаря акции в регионе высажено 58 106 деревьев и кустарников. Всего состоялось 196 высадок, в которых приняли участие около пяти тысяч человек, в том числе более полутора тысяч волонтеров. Саженцы появились как в лесничествах, так и в парках, скверах, на территориях школ и мемориалов. Среди видового разнообразия преобладают хвойные породы: сосна, ель, кедр. Также высаживали березу, рябину, липу, дуб, яблони и декоративные кустарники.