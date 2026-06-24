Кровная помощь: в Новосибирске в 94 раз состоится донорская акция «Помоги делом!»

25 июня с 10.00 до 12.00 в Новосибирске пройдет традиционная городская добровольческая донорская акция «Помоги делом!». В этот день доноров приглашают прийти в национальных костюмах и головных уборах, чтобы показать многообразие нашей культуры и единство в стремлении помогать

В 2026 году мероприятие приобрело особый статус, став частью Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России». В знак признания заслуг новосибирского донорского движения Национальный фонд развития здравоохранения прислал организаторам акции «Помоги делом!» официальный флаг проекта.

Каждая донация в рамках акции – это вклад в спасение жизней и укрепление здоровья всей страны.

Донорство является символом межнационального единства:

- сдача крови объединяет людей разных культур, национальностей и вероисповеданий ради спасения человеческих жизней;

- перед лицом болезни все равны. Кровь не имеет национальности, а взаимовыручка стирает любые культурные барьеры;

- массовое участие представителей разных народов укрепляет дружбу, доверие и межнациональное согласие в Новосибирске;

- совместные добрые дела доказывают, что сплоченность и единство народов – главная опора нашей большой страны.

Рекомендации для доноров в костюмах:

- доступ к вене: рукава должны легко подниматься выше локтя;

- свободный крой: одежда не должна сдавливать руку после донации;

- головные уборы: они должны легко сниматься на время самой процедуры.

Напомним, что сдать кровь может любой гражданин России старше 18 лет. Необходимо иметь при себе паспорт с отметкой о прописке в любом регионе России. Масса тела донора – не менее 50 кг.

С вечера до дня сдачи крови донорам нельзя есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Утром нужно легко позавтракать. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла. Натощак сдавать кровь не нужно.

Место проведения акции: площадь им. Ленина (напротив скульптурной композиции, посвященной В. И. Ленину).

Организаторами акции являются:

- Новосибирская Ассоциация детских объединений при поддержке управления молодежной политики мэрии города Новосибирска и управления общественных связей мэрии города Новосибирска;

- ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови».