Крови не пожалели: пятнадцать новосибирцев получили звание «Почетный донор России»

«Новосибирская область богата на доноров. В минувшем году более 34 тысяч новосибирцев сдали кровь, из них девять тысяч человек стали донорами впервые», – подчеркнула на церемонии награждения главный врач Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор.
Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 безвозмездных донаций крови или 60 донаций плазмы. Также нагрудный знак вручают донорам, которые 40 раз сдали кровь и плазму, при этом цельную кровь они сдали не менее 25 раз.
«В Новосибирской области один из самых высоких показателей в стране по числу доноров на 100 тысяч населения, а Новосибирск находится в лидерах среди других крупных городов России. Для меня большая честь вручить вам эти почетные награды. Сдавая кровь, вы обеспечиваете врачей главным ресурсом для борьбы за жизнь пациента», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.
Нагрудный знак «Почетный донор России» состоит из двух элементов: белой планки с эмблемой Минздрава России и круглой нижней части с соответствующей надписью, двумя каплями крови (символизирующими донора и реципиента) на ладони на фоне расходящихся лучей и оливковой ветвью. Почетные доноры России имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату.
«Новосибирская область богата на доноров. В минувшем году более 34 тысяч новосибирцев сдали кровь, из них девять тысяч человек стали донорами впервые. Было выполнено 75 тысяч донаций. Новые доноры нужны всегда, банк крови нуждается в регулярном пополнении, так как компоненты крови имеют короткие сроки годности. Но при этом за последние 20 лет дефицита компонентов крови не было, благодаря активному участию новосибирцев в донорском движении», – подчеркнула главный врач Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор.
Всего за 2025 год в регионе заготовлено более 45 тысяч литров крови. Потребности всех медицинских учреждений города и области в компонентах донорской крови были обеспечены на 100 %.
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