Крови не пожалели: пятнадцать новосибирцев получили звание «Почетный донор России»

Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 безвозмездных донаций крови или 60 донаций плазмы. Также нагрудный знак вручают донорам, которые 40 раз сдали кровь и плазму, при этом цельную кровь они сдали не менее 25 раз.

«В Новосибирской области один из самых высоких показателей в стране по числу доноров на 100 тысяч населения, а Новосибирск находится в лидерах среди других крупных городов России. Для меня большая честь вручить вам эти почетные награды. Сдавая кровь, вы обеспечиваете врачей главным ресурсом для борьбы за жизнь пациента», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

Нагрудный знак «Почетный донор России» состоит из двух элементов: белой планки с эмблемой Минздрава России и круглой нижней части с соответствующей надписью, двумя каплями крови (символизирующими донора и реципиента) на ладони на фоне расходящихся лучей и оливковой ветвью. Почетные доноры России имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату.