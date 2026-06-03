Каникулы! В Новосибирской области обсудили организацию летнего отдыха для подрастающего поколения

Губернатор Андрей Травников рассмотрел актуальные вопросы детского отдыха в регионе. Летняя оздоровительная кампания в области традиционно открылась 1 июня – в Международный день защиты детей.



«Полностью готовы – осталось пожелать, чтобы кампания прошла без инцидентов, максимально интересно и полезно для наших детей», – подчеркнул глава региона.



Всего в текущем году в летний период будут работать 1015 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 67 загородных лагерей и 948 лагерей с дневным пребыванием.



К работе уже приступили 18 загородных организаций, на отдых в которые заедут порядка 4 тысяч детей. Работа лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций, началась еще с 25 мая.



Вопросы безопасности детей остаются приоритетом. Антитеррористическая защищенность организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период обеспечивается наличием физической охраны из числа сотрудников специализированных частных охранных предприятий, штатной охраны учреждений, функционированием на объектах систем видеонаблюдения, наличием ограждений периметров учреждений, организацией пропускного режима.



Все лагеря, планирующие работу в период первой смены, получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, укомплектовали штат квалифицированными сотрудниками, заключили договоры на охрану территории, а также на поставку продуктов питания.



Оказание первой медицинской помощи в организациях отдыха детей и их оздоровления организовано в соответствии с новыми требованиями оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период организованного отдыха, а также комплектации укладки и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов. Организации, планирующие работу в первом сезоне, медицинскими кадрами укомплектованы на 100%.



В летней оздоровительной кампании примут участие порядка 123 тысяч детей, из них 41% или более 51 тысячи отдохнут в загородных лагерях на территории региона.