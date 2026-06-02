От аквагрима до киокусинкай: как юные новосибирцы отметили День защиты детей?

В этом году День защиты детей собрал вместе тысячи новосибирских семей. Центральной площадкой вновь стал зоопарк имени Р.А. Шило. Более 40 тематических зон, творческие мастерские, спортивные и образовательные площадки, патриотические программы и интерактивы для взрослых и детей собрали свыше 18 000 гостей. Главным событием стал семейный фестиваль детства «Мы – дети одной земли!»..
Особую роль в создании праздничной атмосферы сыграли учреждения культуры региона. Важнейший вклад внес Новосибирский областной колледж культуры и искусств: более семидесяти студентов выступили на площадках фестиваля, представив вокальные, хореографические и театральные номера. Их участие стало ярким подтверждением высокого уровня подготовки будущих специалистов сферы культуры.
В программе также выступили детский коллектив «Мар’вл студио», клуб «Революция», участники проекта «Виват - Талант» и вокального объединения «ВГолосе». Их номера украсили праздник и подарили зрителям позитивные эмоции.
Праздничная программа была продумана так, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе. Творческие мастерские предлагали рисование, изготовление кукол-оберегов и поделок. Спортивные зоны знакомили детей с самбо, киокусинкай, муайтай, судомодельным спортом и дартсом. Образовательные зоны проводили занятия по робототехнике, 3D-моделированию и профориентации. Развлекательная программа включала народные игры, аквагрим, фотозоны и конкурсы. Особое внимание уделялось безопасности: работали интерактивные площадки по правилам поведения в лесу и на дорогах, а также консультационные точки для родителей.
