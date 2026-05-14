В торговом центре «Сибирский Молл» состоится городской фестиваль молодых семей «7Я»

Гостей ждут национальные интерактивные площадки, мастер-классы по рукоделию, игровая и концертная программы. Тематика традиционного городского фестиваля молодых семей в этом году – «Единство народов России».

На площадке одновременно будут работать интерактивные зоны, стилизованные дворики разных народов: таджикского, русского, татарского, узбекского и немецкого.

Участники и гости смогут узнать рецепты национальной кухни, поиграть в народные игры, изготовить своими руками стилизованные предметы.

Также будет работать площадка семейного отдыха с интерактивными играми и фотозонами, мастер-классы по рукоделию. Состоятся игровая и концертная программы.

ТРЦ «Сибирский Молл»

16 мая, 12.00

Вход – свободный.

0+