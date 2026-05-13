Подарить детям лето: новосибирцев приглашают принять участие в доброй акции «Каникулы в семьях горожан»

Ежегодно благодаря этому проекту дети-сироты находят наставников и приемных родителей.

Этим летом в Новосибирске вновь пройдет традиционная городская акция «Каникулы в семьях горожан». Акция дает возможность детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, провести каникулы в семейной обстановке. Инициатором и организатором проекта выступает департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

На данный момент в трех городских организациях для детей‑сирот проживают более 160 воспитанников. В соответствии с законодательством учреждения могут временно передавать детей в семьи граждан на период каникул, выходных или праздничных дней. Такая практика позволяет ребятам сменить привычную среду, познакомиться с семейными традициями, пообщаться со взрослыми и сверстниками и получить новый жизненный опыт.

Временное пребывание в семьях помогает детям лучше адаптироваться к социальной среде и нередко становится первым шагом к дальнейшему устройству в семью. Ежегодно благодаря акции воспитанники находят наставников и приёмных родителей. Акция «Каникулы в семьях горожан» – важный инструмент социализации воспитанников организаций и служит стартовой площадкой для их дальнейшего устройства в семью. Ежегодно благодаря проекту дети находят наставников и приемных родителей.

Акция «Каникулы в семьях горожан» открыта для жителей Новосибирска, готовых подарить детям теплую семейную атмосферу на время летнего отдыха. Семьи, желающие принять участие, могут получить подробную информацию и консультацию у специалистов отдела по вопросам опеки и попечительства мэрии Новосибирска по телефону +7 (383) 227-44-04.

