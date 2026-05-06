«Двор поет «Катюшу»: новосибирские студенты исполнили песни военных лет

Идея проведения праздника в формате дворовых концертов возникла два года назад у студентов-второкурсников, будущих артистов драматического театра и кино из мастерской М.А. Шелевер Новосибирского государственного театрального института. Молодые актеры посчитали своим профессиональным и гражданским долгом почтить память героев войны и поздравить жителей окрестных домов с Днем Победы в максимально теплом и доступном формате, особенно тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не могут посетить театральные залы и массовые городские площадки. Тогда силами института концерты прошли на четырех площадках Центрального округа и получили широкий отклик.