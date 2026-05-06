«Двор поет «Катюшу»: новосибирские студенты исполнили песни военных лет

В Новосибирске в третий раз прошла акция «Двор поет «Катюшу», приуроченная к празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Творческие коллективы выступили на придомовых территориях города, подарив жителям музыкально‑поэтические программы, посвящённые героизму и стойкости поколения победителей.
Идея проведения праздника в формате дворовых концертов возникла два года назад у студентов-второкурсников, будущих артистов драматического театра и кино из мастерской М.А. Шелевер Новосибирского государственного театрального института. Молодые актеры посчитали своим профессиональным и гражданским долгом почтить память героев войны и поздравить жителей окрестных домов с Днем Победы в максимально теплом и доступном формате, особенно тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не могут посетить театральные залы и массовые городские площадки. Тогда силами института концерты прошли на четырех площадках Центрального округа и получили широкий отклик.
Успех первого опыта стал отправной точкой для развития проекта. В 2025 году НГТИ выступил инициатором межвузовской акции, к которой присоединились пять новосибирских университетов и Центр культуры учащейся молодежи. Масштаб вырос многократно: программы были показаны на 18 площадках, а зрительский охват превысил 1800 человек. Финалом каждого концерта становилось совместное исполнение легендарной «Катюши».
В 2026 году охват акции также расширился: в ней приняли участие представители 9 вузов Новосибирска. Театральный институт региона в этом сезоне представили студенты третьего курса специализации «Артист драматического театра и кино» из мастерской А. А. Казакова. Подготовленная ими программа включала в себя легендарные произведения военных лет, ставшие символами стойкости и мужества нашего народа.
