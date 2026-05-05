Этим летом для новосибирских ребят будут работать более 200 лагерей с дневным пребыванием

В лагерях дневного пребывания, традиционно открывающихся с началом летнего сезона при образовательных организациях города, в этом году отдохнут 25,3 тысячи детей.

Лагеря с дневным пребыванием (ЛДП) в этом году будут работать все три сезона. Как отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, самым массовым станет первый сезон – он охватит более 22,4 тыс. ребят, в это время будут работать 200 площадок. Второй сезон, как правило, совпадает с выполнением сезонных ремонтных работ и поэтому охватывает меньшее количество детей. В это время будут работать 14 ЛДП для 494 ребят. Третий сезон охватит более 2,3 тыс. детей – для них будут работать 77 площадок.

Для ребят организуют оздоровительные, спортивные, развлекательно-образовательные программы, тематические мероприятия.

Более 11,7 тысячи детей в этом году отдохнут в загородных летних лагерях. Для ребят будут работать оздоровительные лагеря «Березка», «Тимуровец», «Пионер», «Калейдоскоп», «Кировский», «Созвездие Юниор», «Звездный бриз», «Сказка», центр «Территория развития», палаточные лагеря «Лидер», «Лис». Детский отдых также будет организован в Городском центре активного долголетия и на базе «Турград».

Помимо общих оздоровительных, будут организованы 19 городских и 83 районные профильные смены художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, туристско-краеведческой и других направленностей, в которых примут участие почти 5 тысяч детей.