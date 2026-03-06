Андрей Травников поздравил жительниц Новосибирской области с Международным женским днем

Когда мужчины оказывают знаки внимания, заботятся о женщинах, мы к этому относимся не как к поддержке слабого пола, а из уважения и понимания, что вы намного сильнее, вы более стойкие, терпеливые, что нам без вас было бы крайне тяжело.

Накануне 8 марта и решительный военачальник, достигающий победы, и прославленный музыкант, артист и художник задумывается о том, что всё это благодаря и ради тех женщин, которые большую часть жизни находятся рядом, которые дали им жизнь, силы, мотивацию – благодаря матерям и нашим женам, невестам, подругам, любимым. Это понимание проецируется на всех женщин, которые находятся рядом с нами, на коллег по работе, по учебе, на знакомых. И сочетание этого уважения и осознания выливается в ту кульминацию чувств и эмоций, которые мы наблюдаем накануне замечательного весеннего праздника – дня 8 марта.



Огромное спасибо вам, женщины, за то, что вы таким образом нас меняете. И в вашем лице я хотел бы передать слова поздравления всем женщинам Новосибири. С наступающим вас праздником!» – подчеркнул глава региона.