Накануне 8 Марта в Новосибирской области вручили награду «За материнскую доблесть»

В преддверии Международного женского дня – 8 марта, глава региона Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив вручили эту важную награду 15 жительницам нашей области, которые воспитывают пять и более детей.

«Эта награда вручается не просто многодетным мамам, а тем мамам, которые создали крепкие, дружные, благополучные семьи. И в этом смысле можно рассматривать эту награду как семейную. Сегодняшнее событие – это праздник для ваших мужчин, для ваших детей. Но всё самое доброе, правильное, сильное идёт, конечно же, в любой семье от женщины, от матери. Я благодарю вас за ваш материнский подвиг, за пример, который вы подаёте не только вашим детям, но и всем вокруг – что значит настоящая крепкая семья. Желаю здоровья вам, здоровья и успеха, вашим детям – в учёбе, в работе. И пусть они сохранят самую главную семейную ценность – создадут крепкие надёжные семьи, как и вы», – обратился к участницам торжественной церемонии губернатор.