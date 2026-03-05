Накануне 8 Марта в Новосибирской области вручили награду «За материнскую доблесть»

«Эта награда вручается не просто многодетным мамам, а тем мамам, которые создали крепкие, дружные, благополучные семьи», — подчеркнул на церемонии губернатор Андрей Травников.
В преддверии Международного женского дня – 8 марта, глава региона Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив вручили эту важную награду 15 жительницам нашей области, которые воспитывают пять и более детей.
«Эта награда вручается не просто многодетным мамам, а тем мамам, которые создали крепкие, дружные, благополучные семьи. И в этом смысле можно рассматривать эту награду как семейную. Сегодняшнее событие – это праздник для ваших мужчин, для ваших детей. Но всё самое доброе, правильное, сильное идёт, конечно же, в любой семье от женщины, от матери. Я благодарю вас за ваш материнский подвиг, за пример, который вы подаёте не только вашим детям, но и всем вокруг – что значит настоящая крепкая семья. Желаю здоровья вам, здоровья и успеха, вашим детям – в учёбе, в работе. И пусть они сохранят самую главную семейную ценность – создадут крепкие надёжные семьи, как и вы», – обратился к участницам торжественной церемонии губернатор.
В ответом слове многодетная мама Елена Фатакова отметила: «Материнство – это особый труд без каких-либо каникул и выходных. Необходимо каждый день держать руку на пульсе, слышать и слушать своих детей, помогать, подсказывать, направлять. Список дел материнской работы бесконечен.
Отдельные слова благодарности – нашим дорогим мужьям, которые всегда с нами, всегда поддерживают в трудные минуты, дарят заботу, любовь, ласку. И, несмотря на то, что награда называется «За материнскую доблесть», я считаю, что эта награда – для всей семьи. Я желаю всем крепкого здоровья, жизненной энергии, чтобы в наших домах всегда звучали детские голоса. И пусть у всех нас ещё будет много поводов для гордости».
За восемнадцать лет в Новосибирской области 1400 женщин получили знак отличия «За материнскую доблесть». Всего в Новосибирской области более 45 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 150 тысяч детей.
