Общество

Письмо из прошлого: в Новосибирске открыли капсулу с обращением от жителей ХХ века к людям нового тысячелетия

«Вам удастся воплотить то, что для нас сейчас кажется фантастическим, Будут созданы принципиально новые направления в науке, в повседневную жизнь войдут высокие технологии», — сказано в символическом обращении. О чем еще написали авторы послания?

В Новосибирском краеведческом музее вскрыли капсулу времени, заложенную в 2001 году. Послание жителей ХХ века открыли первые жители XXI века ровно 25 лет спустя.

14 января 2001 года в Краеведческом музее прошла церемония чествования лауреатов почётного звания «Гражданин ХХ века Новосибирской области». В завершение мероприятия была заложена капсула времени с посланием новосибирцев – жителей ХХ века к потомкам, живущим в XXI веке.

Послание необходимо было вскрыть первым жителям Новосибирской области XXI века. Именно их вместе с членами семьи организаторы пригласили в музей, чтобы завершить эту значимую историю.

«Вам удастся воплотить то, что для нас сейчас кажется фантастическим. Будут созданы принципиально новые направления в науке, в повседневную жизнь войдут высокие технологии. Вы сможете превратить Новосибирскую область в край экономического процветания. У Новосибирска славное прошлое. Мы гордимся нашим городом – интеллектуальной столицей Сибири, её крупнейшим научным, культурным, промышленным центром. Вам продолжать начатое нами, поддерживать добрые традиции, заложенные нашими предками. Сегодня, в канун третьего тысячелетия, мы верим в будущее нашей области и Сибири, её могущество и силу, великое предназначение и место в истории», – сказано в послании жителей XX века.

Капсула времени и послание были переданы в фонды Краеведческого музея.

