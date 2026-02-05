Письмо из прошлого: в Новосибирске открыли капсулу с обращением от жителей ХХ века к людям нового тысячелетия

В Новосибирском краеведческом музее вскрыли капсулу времени, заложенную в 2001 году. Послание жителей ХХ века открыли первые жители XXI века ровно 25 лет спустя.

14 января 2001 года в Краеведческом музее прошла церемония чествования лауреатов почётного звания «Гражданин ХХ века Новосибирской области». В завершение мероприятия была заложена капсула времени с посланием новосибирцев – жителей ХХ века к потомкам, живущим в XXI веке.

Послание необходимо было вскрыть первым жителям Новосибирской области XXI века. Именно их вместе с членами семьи организаторы пригласили в музей, чтобы завершить эту значимую историю.