Стать ближе к городу: все желающие смогут написать «Новосибирский диктант» в Музее космонавтики

Уникальная краеведческая акция предлагает всем желающим проверить свою грамотность и приобщиться к изучению истории и литературы родного города.



Участники будут работать с текстом классика сибирской литературы Ильи Лаврова из романа «Мои бессонные ночи». После проведения диктанта краевед и научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев расскажет об эпохе, описанной в тексте, и покажет места, где происходили события.



Результаты диктанта опубликуют через несколько дней, а забрать свою работу можно будет во время церемонии награждения.



Партнёры акции: Музей Новосибирска, Дом Учителя и книжный проект «Сибирь на страницах». В этом году диктант приурочат ко дню переименования Новониколаевска в Новосибирск.

Акция стартует 15 февраля в 16:00.

6+

