Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Стать ближе к городу: все желающие смогут написать «Новосибирский диктант» в Музее космонавтики

Благодаря краеведческой акции жители смогут приобщиться к изучению истории и литературы любимого Нск.

pxhere.com

Уникальная краеведческая акция предлагает всем желающим проверить свою грамотность и приобщиться к изучению истории и литературы родного города.
 
Участники будут работать с текстом классика сибирской литературы Ильи Лаврова из романа «Мои бессонные ночи». После проведения диктанта краевед и научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев расскажет об эпохе, описанной в тексте, и покажет места, где происходили события.
 
Результаты диктанта опубликуют через несколько дней, а забрать свою работу можно будет во время церемонии награждения.
 
Партнёры акции: Музей Новосибирска, Дом Учителя и книжный проект «Сибирь на страницах». В этом году диктант приурочат ко дню переименования Новониколаевска в Новосибирск.

Акция стартует 15 февраля в 16:00.

6+
 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: