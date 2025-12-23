Штрафы и безопасность: накануне праздников новосибирцам напомнили, как пользоваться пиротехникой

Ответственность за безопасность лежит на организации или частном лице, проводящем мероприятие.

Также специалисты предупреждают об ответственности за нарушения правил использования пиротехники. По статье 20.4 КоАП РФ штрафы для граждан составляют от 5 000 до 15 000 рублей. Если же нарушение повлекло пожар, уничтожение имущества или причинение вреда здоровью, штрафы возрастают: до 50 000 рублей для граждан и до 800 000 рублей для юридических лиц с возможным приостановлением деятельности.

В случае причинения крупного ущерба из-за неосторожного обращения с пиротехникой может наступить уголовная ответственность по статье 168 УК РФ. Санкции включают штраф до 120 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.

Новосибирцев призывают отнестись к безопасности максимально ответственно, чтобы праздники не обернулись трагедией.