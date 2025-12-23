Штрафы и безопасность: накануне праздников новосибирцам напомнили, как пользоваться пиротехникой

Где нельзя запускать фейерверки и салюты и чем может обернуться неудачный опыт с пиротехникой?
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска предупреждают о необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с пиротехникой.
В преддверии праздников департамент обращает внимание на ключевые запреты, установленные федеральным законодательством. Запускать фейерверки и салюты запрещено:
– внутри любых зданий и сооружений, включая балконы и лоджии;
– на территориях с повышенной пожарной опасностью, в охранных зонах железных дорог, газопроводов и линий электропередач;
– лицам, не достигшим возраста, указанного производителем на изделии;
Для безопасного проведения фейерверков с пиротехникой бытового назначения (2-3 класс опасности) необходимо:
– строго следовать инструкции производителя;
– находиться с наветренной стороны от места запуска;
– соблюдать безопасное расстояние до зданий и людей в соответствии с инструкцией;
– запрещается курить и разводить огонь в месте запуска, а также оставлять пиротехнику без присмотра;
– после окончания фейерверка территорию необходимо осмотреть и утилизировать все отработанные и несработавшие изделия.
Ответственность за безопасность лежит на организации или частном лице, проводящем мероприятие.
Также специалисты предупреждают об ответственности за нарушения правил использования пиротехники. По статье 20.4 КоАП РФ штрафы для граждан составляют от 5 000 до 15 000 рублей. Если же нарушение повлекло пожар, уничтожение имущества или причинение вреда здоровью, штрафы возрастают: до 50 000 рублей для граждан и до 800 000 рублей для юридических лиц с возможным приостановлением деятельности.
В случае причинения крупного ущерба из-за неосторожного обращения с пиротехникой может наступить уголовная ответственность по статье 168 УК РФ. Санкции включают штраф до 120 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.
Новосибирцев призывают отнестись к безопасности максимально ответственно, чтобы праздники не обернулись трагедией.
