Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Почти 8 тысяч новосибирских ребят посетят Губернаторскую елку накануне Нового года

Губернаторская елка, которая на этот раз пройдет в стилистике сказки «Конёк-Горбунок», будет ждать гостей в концертном зале имени Каца.

По поручению главы региона самое масштабное новогоднее детское мероприятие – Губернаторская новогодняя ёлка – состоится в Новосибирской области 23-26 декабря. Подготовку к предстоящему празднику обсудили на заседании организационного комитета под председательством замгубернатора Константина Хальзова.

Представители профильных органов власти, задействованных в организации мероприятия, подробно доложили о ходе подготовке к проведению Губернаторской новогодней ёлки и предусмотренных мерах безопасности.

Участниками праздника станут дети, одаренные в разных областях интеллектуального и художественного творчества, достигшие успехов в учебе, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из социально-незащищенных семей, дети из семей участников специальной военной операции. Мероприятие рассчитано для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Предполагается, что Губернаторскую новогоднюю елку посетят 7900 детей.

Губернаторская новогодняя ёлка состоится 23-26 декабря 2025 года в Государственном концертном зале имени А.М. Каца Новосибирской государственной филармонии. В программе праздника: поздравление детей, посещение интерактивных игровых площадок, общение и фотографирование детей  на тематических интерактивных площадках и возле новогодней ёлки, показ сказочного представления «Конёк-Горбунок» на большой сцене. На праздничном мероприятии будут работать тематические локации «Ордынская роспись», «Новогодняя игрушка в технике «декупаж», «Традиционная русская кукла», «Интерактивная наука», «Лига роботов», «Сказочный аквагрим» и другие.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: