Почти 8 тысяч новосибирских ребят посетят Губернаторскую елку накануне Нового года

Губернаторская елка, которая на этот раз пройдет в стилистике сказки «Конёк-Горбунок», будет ждать гостей в концертном зале имени Каца.
По поручению главы региона самое масштабное новогоднее детское мероприятие – Губернаторская новогодняя ёлка – состоится в Новосибирской области 23-26 декабря. Подготовку к предстоящему празднику обсудили на заседании организационного комитета под председательством замгубернатора Константина Хальзова.
Представители профильных органов власти, задействованных в организации мероприятия, подробно доложили о ходе подготовке к проведению Губернаторской новогодней ёлки и предусмотренных мерах безопасности.
Участниками праздника станут дети, одаренные в разных областях интеллектуального и художественного творчества, достигшие успехов в учебе, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из социально-незащищенных семей, дети из семей участников специальной военной операции. Мероприятие рассчитано для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Предполагается, что Губернаторскую новогоднюю елку посетят 7900 детей.
Губернаторская новогодняя ёлка состоится 23-26 декабря 2025 года в Государственном концертном зале имени А.М. Каца Новосибирской государственной филармонии. В программе праздника: поздравление детей, посещение интерактивных игровых площадок, общение и фотографирование детей на тематических интерактивных площадках и возле новогодней ёлки, показ сказочного представления «Конёк-Горбунок» на большой сцене. На праздничном мероприятии будут работать тематические локации «Ордынская роспись», «Новогодняя игрушка в технике «декупаж», «Традиционная русская кукла», «Интерактивная наука», «Лига роботов», «Сказочный аквагрим» и другие.
