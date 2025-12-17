Почти 8 тысяч новосибирских ребят посетят Губернаторскую елку накануне Нового года

Участниками праздника станут дети, одаренные в разных областях интеллектуального и художественного творчества, достигшие успехов в учебе, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из социально-незащищенных семей, дети из семей участников специальной военной операции. Мероприятие рассчитано для детей в возрасте от 6 до 15 лет. Предполагается, что Губернаторскую новогоднюю елку посетят 7900 детей.