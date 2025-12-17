Одаренные дети с инвалидностью получили именные стипендии губернатора Новосибирской области

«Стипендии губернатора — это не просто финансовая помощь, это знак признания усилий, воли и неповторимого дара наших юных артистов, музыкантов, художников», — отметил на церемонии вручения стипендий заместитель губернатора Константин Хальзов.
В правительстве региона состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий губернатора и благотворительного фонда «Наш день» одаренным детям‑инвалидам, добившимся высоких результатов в творческой деятельности. В этом году отбор прошел рекордный объём заявок – 96 из 20 муниципальных образований региона.
В Новосибирской области продолжается системная поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, проявляющих выдающиеся способности в сфере культуры и искусства.
«Сегодня мы вновь подтверждаем: талант не имеет границ. Каждый ребенок, проявивший себя в творчестве, заслуживает поддержки и возможности развиваться. Стипендии губернатора – это не просто финансовая помощь, это знак признания усилий, воли и неповторимого дара наших юных артистов, музыкантов, художников. Мы будем и дальше создавать условия, чтобы каждый талантливый ребенок мог реализовать свой потенциал, несмотря на любые трудности. Уверен, что сегодняшние стипендиаты станут гордостью Новосибирской области и внесут свой вклад в культурное наследие нашего региона и страны», – отметил замгубернатора Константин Хальзов.
В 2025 году на соискание стипендий поступило 96 заявок из 20 муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Новосибирской области. По итогам отбора 30 кандидатов удостоены стипендии губернатора Новосибирской области и 30 кандидатов получили стипендию благотворительного фонда «Наш день».
Стипендии губернатора назначаются ежемесячно с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Размер ежемесячной выплаты составляет 1 500 рублей.
Благотворительный фонд «Наш день» перечисляет своим стипендиатам единоразовую выплату в размере 18 000 рублей.
Кроме того, по инициативе фонда с 2024 года детям‑инвалидам, подавшим заявки, но не вошедшим в число стипендиатов, выплачивается единоразовое денежное поощрение в размере 10 000 рублей. В 2025 году такую поддержку получили 36 ребят.
