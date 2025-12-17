Одаренные дети с инвалидностью получили именные стипендии губернатора Новосибирской области

В правительстве региона состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий губернатора и благотворительного фонда «Наш день» одаренным детям‑инвалидам, добившимся высоких результатов в творческой деятельности. В этом году отбор прошел рекордный объём заявок – 96 из 20 муниципальных образований региона.

В Новосибирской области продолжается системная поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, проявляющих выдающиеся способности в сфере культуры и искусства.