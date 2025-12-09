Новосибирцам рассказали о необходимости переоформить «Пушкинскую карту»

С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет Банк ВТБ (ПАО), сообщает пресс-служба регионального правительства. В связи с переходом на нового оператора всем участникам программы необходимо переоформить карту, чтобы продолжить пользоваться ею без ограничений и сохранять возможность приобретать билеты на культурные мероприятия. Карты, выпущенные «Почта Банком», будут действовать до 15:00 31 декабря 2025 года. Чтобы избежать перерывов в использовании программы, подать заявление на перевыпуск «Пушкинской карты» необходимо до 28 декабря 2025 года.

«Программа Пушкинская карта зарекомендовала себя как один из самых эффективных инструментов поддержки культурного развития молодежи. Благодаря программе молодые люди Новосибирской области стала чаще посещать театры, выставки, фестивали, осваивать новые культурные пространства. Чтобы сохранить этот доступ в 2026 году, важно своевременно переоформить карту. Мы призываем всех участников подать заявление до 28 декабря, чтобы не допустить перерывов в использовании программы и продолжать активно участвовать в культурной жизни региона. Мы со своей стороны продолжим поддерживать культурные инициативы, расширять выбор мероприятий и создавать условия, чтобы Пушкинская карта оставалась важным инструментом развития и самореализации молодых людей», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Подать заявление на перевыпуск можно до 28 декабря 2025 года через мобильное приложение «Госуслуги.Культура», приложение «Почта Банка», а также во флагманских клиентских центрах «Почта Банка» и ВТБ. С 1 января 2026 года через приложение «Госуслуги.Культура» и сервис «ВТБ Онлайн». С 12 января 2026 года получить пластиковую карту можно будет в офисах Банка ВТБ при предъявлении паспорта и СНИЛС.

Официальное сообщение пресс-службы правительства Новосибирской области