Лошадь лечит: как иппотерапия помогают людям с инвалидностью почувствовать себя лучше?

Программа иппотерапии успешно реализована в стенах Ояшинского дома-интерната. Проект ориентирован на подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и направлен на решение широкого спектра реабилитационных задач, включая физическое восстановление, повышение уровня самостоятельности и социальную адаптацию.

«Иппотерапия – это важный элемент комплексного подхода к реабилитации, включающего медицинские, педагогические и психологические мероприятия, направленный на максимальное раскрытие потенциала каждого ребенка и интеграцию его в общество. Всего в 2025 году программой Ояшинского дома-интерната воспользовались порядка 400 человек, получивших значительное улучшение состояния здоровья благодаря взаимодействию с животными и физической активности», – рассказал в ходе пресс-тура замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.