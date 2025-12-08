Лошадь лечит: как иппотерапия помогают людям с инвалидностью почувствовать себя лучше?

В Новосибирской области иппотерапия — один из активно используемых инструментов для комплексной реабилитации взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа иппотерапии успешно реализована в стенах Ояшинского дома-интерната. Проект ориентирован на подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и направлен на решение широкого спектра реабилитационных задач, включая физическое восстановление, повышение уровня самостоятельности и социальную адаптацию.
«Иппотерапия – это важный элемент комплексного подхода к реабилитации, включающего медицинские, педагогические и психологические мероприятия, направленный на максимальное раскрытие потенциала каждого ребенка и интеграцию его в общество. Всего в 2025 году программой Ояшинского дома-интерната воспользовались порядка 400 человек, получивших значительное улучшение состояния здоровья благодаря взаимодействию с животными и физической активности», – рассказал в ходе пресс-тура замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
Курс состоит из десяти индивидуальных занятий, проводимых высококвалифицированными специалистами-реабилитологами совместно с профессионалами-коневодами. Каждое занятие сопровождается индивидуальным подходом, учитывающим потребности конкретного участника. Особенностью программы являются комфортные условия для тренировок: занятия проходят в специально оборудованном закрытом манеже с мягким покрытием, обеспечивающим безопасность круглогодичного взаимодействия ребят с лошадьми независимо от климатических факторов.
Эффективность иппотерапии отмечена положительными отзывами самих ребят и их родителей, подтвердившими положительное влияние регулярных занятий на общее состояние здоровья, физическую активность и психологический комфорт.
