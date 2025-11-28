Накануне Дня матери в Новосибирской области наградили многодетных мам

Андрей Шимкив заверил участников церемонии в том, что поддержка многодетных семей в регионе будет продолжена. «В последние годы со стороны Российской Федерации, с нашей стороны, губернатора, делается очень много. И гораздо больше, чем было раньше – поддержки, льгот и так далее. Уверяю, что мы будем делать всё возможное, что в наших силах на местном уровне, для того, чтобы вам было комфортней, чтобы было легче воспитывать большое количество детей», – сказал он.

Среди представленных к награждению – 12 женщин с пятью детьми, 3 женщины с шестью детьми. Возраст самой молодой мамы из города Искитима Новосибирской области – 33 года. На сегодняшний день знака отличия «За материнскую доблесть» удостоены 1400 многодетных матерей в нашем регионе.

Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть» выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Кроме того, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.