Общество

Накануне Дня матери в Новосибирской области наградили многодетных мам

В этом году праздник, посвященный самым важным женщинам нашей жизни, отмечается 30 ноября.

nso.ru

В торжественной церемонии вручения знаков отличия приняли участие губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Андрей Травников отметил значимость поддержки семей с детьми, особенно поддержки многодетных семей, которая осуществляется в регионе на системной основе.

«В Новосибирской области проживает более 280 тысяч семей с детьми, и каждая шестая из этих семей – многодетная. Очень приятно, что их доля с каждым годом прирастает. Для нашего региона главная ценность – это люди, их здоровье, образованность, знания, активность, предприимчивость. И то, что Новосибирская область пополняется маленькими жителями, гражданами нашей страны, в составе многодетных, крепких, надёжных семей – это очень важно», – подчеркнул глава региона.

nso.ru
nso.ru
nso.ru

Андрей Шимкив заверил участников церемонии в том, что поддержка многодетных семей в регионе будет продолжена. «В последние годы со стороны Российской Федерации, с нашей стороны, губернатора, делается очень много. И гораздо больше, чем было раньше – поддержки, льгот и так далее. Уверяю, что мы будем делать всё возможное, что в наших силах на местном уровне, для того, чтобы вам было комфортней, чтобы было легче воспитывать большое количество детей», – сказал он. 

Среди представленных к награждению – 12 женщин с пятью детьми, 3 женщины с шестью детьми. Возраст самой молодой мамы из города Искитима Новосибирской области – 33 года. На сегодняшний день знака отличия «За материнскую доблесть» удостоены 1400 многодетных матерей в нашем регионе.

Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть» выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Кроме того, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

