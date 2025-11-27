В следующем году в Новосибирской области запустят пилотный проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов

Обеспечить детей с инвалидностью современными, качественными и персонализированными услугами для их максимальной интеграции в общество – основная цель масштабного пилотного проекта комплексной реабилитации детей с особенностями развития. Проект, который реализуется правительством региона, стартует с 2026 года и продлится до 2028 года.

Благодаря проекту можно будет получить не просто доступ к отдельным процедурам, а полный комплекс услуг, необходимых для развития ребенка. У родителей появится возможность самостоятельно выбрать наиболее подходящую реабилитационную организацию.

Участники пилотного проекта станут дети в возрасте от 4 до 17 лет включительно, проживающие на территории Новосибирской области, которым категория «ребенок-инвалид» установлена впервые и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации. Получить услуги можно будет по электронному сертификату. Он позволит приобрести комплекс услуг, предоставляемых на курсовой основе: социально-бытовая реабилитация, поддержка педагогов и психологов, профессиональная ориентация, занятия адаптивной физической культурой. Продолжительность одного курса составляет 21 день.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области будет информировать жителей региона о ходе подготовки к реализации пилотного проекта, списке аккредитованных реабилитационных организаций и порядке оформления электронного сертификата.