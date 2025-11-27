Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Подарить детям праздник: в Новосибирске состоится акция «Каникулы в семьях горожан»

Ребята, оставшиеся без попечения родителей, проведут зимние каникулы в семьях новосибирцев.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

Цель ежегодной акции – помощь детям, оставшимся без родительской поддержки, почувствовать тепло домашнего очага и, возможно, найти свою будущую семью, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. 

За годы проведения акции многие ребята нашли новые дома и людей, ставших родными. Сейчас в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проживают 130 детей.

Важно! Принимающим родителям нужно заранее получить заключение органа опеки и попечительства. Узнать подробности о временном принятии ребенка в семью можно по телефону горячей линии управления по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии Новосибирска 227-44-04, ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

