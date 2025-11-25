Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новосибирская область — в топ-3 российских регионов по занятости жителей в малом и среднем бизнесе

Информацию опубликовал Центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Новосибирская область вошла в тройку регионов России по занятости населения в малом и среднем бизнесе. По данным Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», в секторе МСП работают 53% занятых — один из самых высоких показателей в стране.

Для нашей области это значимый результат. Существенную часть экономики формирует Новосибирск: только малых предприятий в городе работает около 4,2 тысячи. Оборот за первое полугодие составил 424,4 млрд рублей.

Здесь сосредоточены крупнейшие бизнес-центры, технопарки, научные организации, производственные и сервисные компании. Малый и средний бизнес создают рабочие места, поддерживают развитие районов и напрямую влияют на качество городской среды.

Сегодня в сфере МСП региона заняты более 696 тысяч человек. За три года показатель вырос на 10,8%. Такой рост говорит о том, что предприниматели видят потенциал региона и готовы развивать свои проекты.

