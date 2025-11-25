Исполнить мечту ребенка: новосибирцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Ёлка желаний»

Открыт прием заявок на Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», дарящую надежду на чудо тысячам детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. До 20 декабря каждый ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может загадать свое заветное новогоднее желание, которое воплотят в жизнь неравнодушные граждане по всей стране.

«Ёлка желаний» – это бесценная возможность подарить детям веру в волшебство, в добро и почувствовать поддержку всего общества. Для нас крайне важно, чтобы каждый ребенок, оказавшийся в непростой ситуации, смог ощутить радость праздника и знать, что его мечта важна. Мы приглашаем каждого жителя региона стать настоящим волшебником и присоединиться к этому чудесному делу», – отметила исполняющая обязанности руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова.

Присоединиться к акции можно в одной из трех ролей. Мечтатель – ребенок, который загадывает желание. Исполнитель – человек, который дарит подарок. Волонтёр – помощник организаторам в проведении акции.