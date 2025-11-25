Исполнить мечту ребенка: новосибирцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Ёлка желаний»

Поучаствовать в акции можно в одной из трех ролей: мечтатель – ребенок, который загадывает желание; исполнитель – человек, который дарит подарок; волонтер – помощник в проведении акции.
Открыт прием заявок на Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», дарящую надежду на чудо тысячам детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. До 20 декабря каждый ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может загадать свое заветное новогоднее желание, которое воплотят в жизнь неравнодушные граждане по всей стране.
«Ёлка желаний» – это бесценная возможность подарить детям веру в волшебство, в добро и почувствовать поддержку всего общества. Для нас крайне важно, чтобы каждый ребенок, оказавшийся в непростой ситуации, смог ощутить радость праздника и знать, что его мечта важна. Мы приглашаем каждого жителя региона стать настоящим волшебником и присоединиться к этому чудесному делу», – отметила исполняющая обязанности руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова.
Присоединиться к акции можно в одной из трех ролей. Мечтатель – ребенок, который загадывает желание. Исполнитель – человек, который дарит подарок. Волонтёр – помощник организаторам в проведении акции.
Подать заявку и загадать желание могут ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, а также с состоянием здоровья, угрожающим жизни; сироты и оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума; дети, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей; ребята из семей участников специальной военной операции; дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших или вынужденно покинувших место жительства в связи с обстрелами.
Для участия в акции ребятам необходимо до 20 декабря зарегистрироваться на сайте акции и оставить свои заявки-желания. После обработки они появятся на виртуальной ёлке, где их увидят исполнители и выберут те мечты, которые хотят воплотить в жизнь.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» – это добрая традиция, объединяющая людей по всей стране с 2018 года. Ежегодно она помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создаёт атмосферу настоящего новогоднего чуда и напоминает, что волшебство существует. Благодаря ежегодной поддержке более 120 тысяч неравнодушных людей и 1,5 тысяч партнёрских организаций за время существования акции было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.
Официальное сообщение пресс-службы правительства Новосибирской области
0+
Комментарии (0)