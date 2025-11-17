Новосибирцев приглашают присоединиться к масштабному проекту «Новогодняя Россия»

В Национальном центре «Россия» с 18 ноября стартует ежегодный проект «Новогодняя Россия», который объединяет жителей со всех уголков страны и транслирует светлое настроение семейного праздника и надежду на чудо в грядущем году. Связующим графическим элементом проекта станет перо Жар-Птицы как символ исполнения желаний.

Участие во Всероссийской акции «Новогодняя Россия» – это уникальная возможность не только стать частью праздника, но и внести свой вклад в создание общей атмосферы волшебства. Организаторы призывают всех желающих украшать свои витрины, окна и личные страницы в социальных сетях яркой символикой акции.

Официальное сообщение пресс-службы правительства Новосибирской области

0+