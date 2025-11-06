Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Без границ: в Новосибирске состоится V Инклюзивный бал

«Три кита» Инклюзивного бала — доступность, доброжелательность и безопасность.

3 декабря, в Международный день инвалидов, в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» состоится пятый, юбилейный Инклюзивный бал.

Это уникальный для региона проект, где стираются границы. Его главные принципы — доступность, доброжелательность и безопасность. Все танцевальные программы доступны каждому и адаптированы для участников с разными формами инвалидности.

Для нашего города этот бал — всегда особенное событие, где стираются все границы, а главными героями становятся музыка, танцы и атмосфера дореволюционного бала.

9, 16, 23 и 30 ноября пройдут мастер-классы и подготовка волонтеров, благодаря помощи которых добрая сказка становится реальностью.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: