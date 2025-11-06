Без границ: в Новосибирске состоится V Инклюзивный бал

Для нашего города этот бал — всегда особенное событие, где стираются все границы, а главными героями становятся музыка, танцы и атмосфера дореволюционного бала.

9, 16, 23 и 30 ноября пройдут мастер-классы и подготовка волонтеров, благодаря помощи которых добрая сказка становится реальностью.

12+