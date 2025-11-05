Андрей Травников обсудил развитие сотрудничества с главой Мьянмы

Какие сферы сотрудничества стали темой деловой встречи?
Состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма господином Мин Аун Хлайном.
Глава государства поблагодарил Андрея Травникова за визит в Республику Союз Мьянма.
Господин Мин Аун Хлайн поздравил губернатора Андрея Травникова, участников делегации Новосибирской области, всех россиян с праздником — Днём народного единства.
Он также отметил гостеприимство сибиряков, в котором убедился в ходе неоднократного посещения нашего региона, выразил уверенность в том, что визит делегации Новосибирской области в Мьянму организован и проходит на высоком уровне.
«В марте вы посетили наш регион с визитом, затем в течение полугодия мы активно обменивались профильными делегациями. В эти ноябрьские дни в Республике Союз Мьянма работает представительная делегация Новосибирской области. Программа нашего пребывания очень насыщенная. Мы уже обсудили наше сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, культуры, транспорта и туризма.
В этом диалоге мы чётко следуем тем направлениям развития сотрудничества, которые определили во время вашего визита в Новосибирскую область в марте этого года.
Решение об открытии Генконсульства Республики Союз Мьянма в Новосибирске, возобновление еженедельных прямых авиарейсов, с учётом того, что введён безвизовый режим, создают дополнительные возможности для раскрытия туристического потенциала Мьянмы», - подчеркнул глава региона.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы развития торгово- экономических отношений, популяризации Мьянмы, как туристического направления. Были достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве в сфере культуры, обмене делегациями, бизнес-миссиями, налаживании взаимных поставок различных товаров.
