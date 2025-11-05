Андрей Травников обсудил развитие сотрудничества с главой Мьянмы

«В марте вы посетили наш регион с визитом, затем в течение полугодия мы активно обменивались профильными делегациями. В эти ноябрьские дни в Республике Союз Мьянма работает представительная делегация Новосибирской области. Программа нашего пребывания очень насыщенная. Мы уже обсудили наше сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, культуры, транспорта и туризма.

В этом диалоге мы чётко следуем тем направлениям развития сотрудничества, которые определили во время вашего визита в Новосибирскую область в марте этого года.

Решение об открытии Генконсульства Республики Союз Мьянма в Новосибирске, возобновление еженедельных прямых авиарейсов, с учётом того, что введён безвизовый режим, создают дополнительные возможности для раскрытия туристического потенциала Мьянмы», - подчеркнул глава региона.