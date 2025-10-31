Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В новосибирском метрополитене появился вагон в честь 85-летия Ростислава Шило

Ростислав Александрович почти полвека своей жизни посвятил развитию зоопарка, который сегодня считается одним из самых ярких символов сибирской столицы.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В городской подземке запустили вагон с фотовыставкой в честь Ростислава Шило — Почётного жителя Новосибирска и выдающегося деятеля культуры, который возглавлял Новосибирский зоопарк с 1969 по 2016 годы.

Экспозиция подготовлена к 85-летию со дня рождения Ростислава Александровича. Здесь можно увидеть редкие архивные снимки деятельности блестящего руководителя, а также уникальные фотографии животных и сцен из повседневной жизни зоопарка разных лет.

телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева

Ростислав Шило полвека посвятил развитию зоопарка, переведя его на новую современную территорию возле Заельцовского парка, построив зимние павильоны и заложив основы дельфинария. Благодаря его усилиям, зоопарк стал символом города и лидером по размножению диких животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Сегодня в зоопарке строятся новые комплексы «Азия» и «Африка», а также павильоны для кошачьих и арктических животных.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: