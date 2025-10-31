В новосибирском метрополитене появился вагон в честь 85-летия Ростислава Шило

Ростислав Шило полвека посвятил развитию зоопарка, переведя его на новую современную территорию возле Заельцовского парка, построив зимние павильоны и заложив основы дельфинария. Благодаря его усилиям, зоопарк стал символом города и лидером по размножению диких животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Сегодня в зоопарке строятся новые комплексы «Азия» и «Африка», а также павильоны для кошачьих и арктических животных.