Андрей Травников: «Осенне-зимний сезон в регионе начался с трагедии на водных объектах»

На совещании с участием главы региона подвели итоги работы ГУ МЧС России по Новосибирской области в весенне-летний период и обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону.

На водных объектах Новосибирской области в период купального сезона произошла гибель 31 человека. Губернатор подчеркнул: помимо человеческого фактора отмечаются и системные недоработки, в первую очередь, в отношении подготовки пляжей — их было недостаточно; не хватало и спасательных постов в диких местах отдыха.

«Осенне-зимний сезон в регионе начался с трагедии на водных объектах. Несколько несчастных случаев удалось предотвратить, но ситуация складывается тревожная. Все опасные объекты нам давно известны и регулярно обследуются специалистами территориального органа МЧС и органов местного самоуправления. У нас есть реестр мест возможного несанкционированного выхода людей, выезда транспорта на лёд. Коллеги из главного управления МЧС подготовили ежегодную «дорожную карту» мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах зимой этого года.

Обращаю внимание глав муниципалитетов: необходимо обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом, начиная с установки знаков безопасности, перекрытия мест возможного несанкционированного выезда транспорта на лёд. А затем в течение сезона обеспечивать постоянный контроль наличия этих знаков и блоков, патрулировать проблемные объекты, проводить профилактические беседы и другие формы разъяснительной работы с жителями.

Практика показывает: как только мы ослабляем контроль, сразу появляются граждане, беспечно относящиеся к вопросам безопасности, и это в итоге приводит к трагедии. Давать в Сибири долгосрочные погодные прогнозы — дело неблагодарное. Нам точно нужно быть готовым к резким перепадам температур этой зимой. Необходимо не только на постоянной основе оперативно проверять состояние льда на реках и озёрах, но и постоянно давать сводку жителям через все возможные каналы распространения информации, особенно в переходные периоды в начале и в конце зимы», — поставил задачи губернатор.