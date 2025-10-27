Крови не пожалели: в Новосибирске наградили почетных доноров

Нагрудные знаки «Почетный донор России» получили еще 20 новосибирцев. Награды донорам вручила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Она поблагодарила их за неравнодушие и ответственность.

«Это награда не одного дня и не одного года. Это ваш многолетний труд, желание помочь людям, жителям Новосибирской области, в том числе и детям. Это вклад в здравоохранение, который вы делаете от чистого сердца», – отметила Лада Шалыгина.

Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 безвозмездных донаций крови или 60 донаций плазмы. Также нагрудный знак вручают донорам, которые 40 раз сдали кровь и плазму, при этом цельную кровь они сдали не менее 25 раз.

Нагрудный знак «Почетный донор Новосибирской области» выполнен из серебра с позолотой и представляет собой стилизованную каплю с гербом региона в центре, обрамленную лавровым венком.