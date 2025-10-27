Крови не пожалели: в Новосибирске наградили почетных доноров

Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 безвозмездных донаций крови или 60 донаций плазмы.
Нагрудные знаки «Почетный донор России» получили еще 20 новосибирцев. Награды донорам вручила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Она поблагодарила их за неравнодушие и ответственность.
«Это награда не одного дня и не одного года. Это ваш многолетний труд, желание помочь людям, жителям Новосибирской области, в том числе и детям. Это вклад в здравоохранение, который вы делаете от чистого сердца», – отметила Лада Шалыгина.
Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 безвозмездных донаций крови или 60 донаций плазмы. Также нагрудный знак вручают донорам, которые 40 раз сдали кровь и плазму, при этом цельную кровь они сдали не менее 25 раз.
Нагрудный знак «Почетный донор Новосибирской области» выполнен из серебра с позолотой и представляет собой стилизованную каплю с гербом региона в центре, обрамленную лавровым венком.
